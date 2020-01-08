روسيا تؤكد استعدادها لمناقشة الأزمة الليبية مع الولايات المتحدة بعد تصريح ترامب بمناقشة الوضع في ليبيا مع ألمانيا وتركيا وروسيا

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أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، استعداد بلاده لمناقشة الوضع في ليبيا مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في تقرير لها، بأن تأكيد بيسكوف جاء ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لمناقشة الأزمة الليبية المسألة مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيناقش الوضع في ليبيا مع ألمانيا وتركيا ويعتزم مناقشته مع روسيا.