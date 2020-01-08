خلال لقائه بالسراج .. ميشيل : مذكرة التفاهم مع تركيا تنتهك سيادة بعض الدول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، والممثل السامي جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، لدى وصوله إلى بروكسل.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن ميشيل أعرب عن مخاوفه من التصعيد العسكري المقلق في ليبيا، مؤكدًا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن العملية السياسية يمكن أن تقرب السلام والاستقرار.

وحسب البيان، تابع رئيس المجلس الأوروبي يجب أن يكون الليبيون مهتمون تحديد مستقبلهم، وسيكثف الاتحاد الأوروبي جهوده نحو حل سلمي وسياسي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يدعم مؤتمر برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.

وتطرق ميشيل إلى مذكرتي التفاهم الموقعتان بين تركيا وحكومة الوفاق، مُعربًا عن موقف الاتحاد الأوروبي من أن مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، وأنها لا تمتثل لقانون البحر، ولا يمكن أن تنتج أي عواقب قانونية بالنسبة للدول الأخرى.

كما أدان رئيس المجلس الأوروبي، الهجمات الأخيرة في ليبيا، ولا سيما الهجوم على الكلية العسكرية في طرابلس، مؤكدًا مجددًا أن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا يدعم باستمرار حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية لليبيا، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كل الدعم الممكن للعملية السياسية.