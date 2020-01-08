تكليف عميد الطيار صالح محمد البرعصي آمرا لقاعدة القرضابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الفريق طيار ركن الصقر الجروشي تعيين عميد طيار صالح محمد البرعصي آمرا لقاعدة القرضابية الجوية بسرت.

ويأتي تكليف آمر جديد لقاعدة القرضابية بعد أن تم تحريرها على يد قوات الجيش قبل يومين.

وطالب الفريق الجروشي في القرار منتسبي قاعدة القرضابية الجوية بالالتحاق بالقاعدة لتفعيلها وتجهيزها للعمليات، داعيا للعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.