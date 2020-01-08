ترامب وميركل يبحثان الجهود السياسية لحل الصراع في ليبيا

الرئيس الأمريكي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق

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أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وإيران والعراق، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان له أمس، إن ترامب وميركل تبادلا الآراء بخصوص الوضع الحالي في ليبيا والجهود السياسية لحل الصراع الناشب هناك، واتفقا على استمرار التواصل بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة.

وتشهد الأزمة الليبية مؤخرا تعقيدا متزايدا في ظل تصعيد التدخلات الخارجية رغم الجهود الدولية المبذولة لوقف الصراع الذي تسبب في مقتل ونزوح الآلاف من المدنيين.

ومن المرجح أن تستضيف ألمانيا خلال الفترة المقبلة مؤتمرا دوليا في برلين حول الأزمة في ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي.

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