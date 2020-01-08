بعد علمه بوجود حفتر هناك .. موقع متخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية : السراج ألغى لقاءه مع كونتي

بعد علمه بوجود حفتر هناك .. موقع متخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية : السراج ألغى لقاءه مع كونتي باشاغا : لا صحة للقاء السراج وحفتر في روما وهي مجرد بروباجاندا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال موقع “Italian Military Radar”، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كان متوجهًا بالفعل من بروكسل إلى روما تشامبينو على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية من طراز إير باص A320 وتحمل رقم: (reg. 5A-LAP – callsign LN1)، مشيرًا إلى أنه فور وصوله إلى روما سيجتمع برئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

وأضاف الموقع الإيطالي، في تقرير له تحت عنوان السراج في رحلة إلى روما”، “كونتي كان في تلك اللحظات وقبل وصول السراج إلى روما في اجتماع مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

الموقع الإيطالي تابع أنه عندما علم السراج أن حفتر في روما، قرر إلغاء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي كونتي، وعاد إلى طرابلس على متن نفس الطائرة .

وكان الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية، أورد قبل قليل نبأ وجود حفتر والسراج في روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

ومن جهته، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، إن السراج، في طريقه الآن عائد من بروكسل إلى طرابلس.

باشاغا أضاف ، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار – أحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين – لا صحة للقاء السراج وحفتر في روما، وهي مجرد بروباغاندا من جهات في إيطاليا ممولة من الإمارات، حسب قوله .

وكانت وسائل إعلام محلية، أوردت أنباء عن لقاء جرى اليوم، بين حفتر والسراج، في العاصمة الإيطالية روما، وذلك قبل انتقال الأخير إلى بروكسل للقاء قادة الاتحاد الأوروبي.