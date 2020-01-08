الهريش قريب من شباب قسطنطسنة الجزائري الهريش فسخ تعاقده مع اتحاد طنجة المغربي بالتراضي خلال الأيام الماضية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بات المحترف زكرياء الهريش، مهاجم الأهلي طرابلس، والمنتخب الليبي المحلي، قريب جداً من التوقيع لصفوف شباب قسطنطينة الجزائري في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع اتحاد طنجة المغربي بالتراضي خلال الأيام الماضية .

وأشارت تقارير صحفية جزائرية إلى أنَّ إدارة شباب قسنطينة، بقيادة المدير الرياضي ناصر مجوج، دخلت في مفاوضات متقدمة لضم اللاعب، خاصة وأنه يمتلك قدرات مميزة، ويستطيع المساهمة في إعادة الفعالية للخط الأمامي للنادي القسنطيني.

وتسعى إدارة الشباب، لحسم قضية المنتدبين الجدد قبل نهاية الأسبوع من أجل ضمان تواجد جميع اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، بمدينة سوسة التونسية.

ويحتل شباب قسنطينة، المركز السابع في ترتيب الدوري الجزائري، بـ19 نقطة.