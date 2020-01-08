النصر يواصل تحضيراته لمواجهة “بيدفيست”

وسيفتقد الفريق الليبي خدمات المدافع حامد الثلبة و الظهير ربيع اللاف

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أخبار ليبيا 24 – خاص

يواصل نادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره “بيدفيست” الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات للمجموعة الثانية من الكونفيدرالية الأفريقية .

وسيلتقي الفريقان في الثاني عشر من يناير الجاري على أرضية ملعب السلام بالقاهرة المصرية .

هذا وسيفتقد الفريق الليبي خدمات المدافع حامد الثلبة، و الظهير ربيع اللاف، خلال مباراة الفريق المقبلة أمام “بيدفيست” بسبب حوصلهما على الإنذار الثالث مما توجب إيقافهم لمباراة واحدة .

ولعب النصر مباراة ودية أمام الفيوم المصري الثلاثاء و حقق فيها الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل للنصر معتز المهدي، وخالد مجدي، وعزو العقوري “بنينا” .

وأعطى مدرب النصر محمد الككلي الفرصة لأغلب اللاعبين للمشاركة خلال المباراة .

ويسعى النصر من خلال مباراته أمام بيدفيست الجنوب أفريقي لتحقيق الفوز للمنافسة على أحدى بطاقتي المجموعة .

وجمع النصر خلال منافسات دور المجموعات حتى الآن نقطتين من 3 مباريات بعد تعادلين أمام دجوليبا المالي و بيدفيست الجنوب أفريقي وخسارة أمام حوريا كوناكري .

ويتصدر حوريا فرق المجموعة الثانية برصيد سبعة  نقاط فيما يحل دجوليبا المالي المركز الثاني برصيد أربعة نقاط ويأتي “بيدفيست” ثالثاً بنقطتين وبذات الرصيد النصر الليبي .

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