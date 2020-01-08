المسماري يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي لتشمل مطاري معيتيقة ومصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، عن توسيع منطقة الحظر الجوي المعلن عنها سابقا في المنطقة الغربية لتشمل مطاري مصراتة ومعيتيقة في طرابلس اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

المسماري دعا – في بيان له نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي – شركات الطيران إلى مراعاة ذلك والالتزام الفوري بنص الإعلان وعدم تعرض طائراتها لخطر التدمير.

يشار إلى أن المسماري أعلن في الثالث والعشرين من نوفمبر من العام الماضي فرض منطقة “حظر جوي” فوق طرابلس، باستثناء مطار “معيتيقة”.

المسماري أرجع ذلك – خلال مؤتمر صحفي حينها – إلى تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس.

وأوضح أنه تم إعلان منطقة حظر جوي في قاطع العمليات الغربي، لافتًا إلى أنه وجب علينا أن ننبه مصلحة الطيران المدني الليبي وجميع شركات النقل الجوي والمستعملين بفرض الحظر.

وأضاف أن منطقة الحظر تمتد من الماية إلى كلية البنات إلى تاجوراء و من ثم القرة بوللي وطريق الرابطة .

وتابع المسماري “جنبنا مطار معيتيقة من منطقة الحظر الجوي لطرابلس”، مشيرًا إلى أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.