الآثار الليبية تتسلم قطع أثرية من قبل مركز شرطة الوسيطة

13

أخبار ليبيا24

استلمت مصلحة الآثار أمس الثلاثاء قطعًا أثرية من رئيس مركز شرطة الوسيطة والتي تم العثور عليها بواسطة الدوريات الراجلة.

وذكرت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم تسليم القطع إلى مدير إدارة المتاحف بفرع المصلحة بحضور مدير أمن مديرية البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيسى من جهاز الشرطة السياحية و عدد من الضباط.

وأوضحت مصلحة الآثار الليبية أن القطع الأثرية عبارة عن شمعدان من العاج عليه نحت بارز لنساء وحيوانات وطيور ورموز أخرى ربما يكون صنع بواسطة قالب خاص، ويبدو أن القطعة لها علاقة بدول آسيا.

وأفادت المصلحة أن القطعة الثانية رأس طفل من الحجر الجيري مطلية باللون الأسود والقطعة الثالثة كتاب صغير ، يحمل كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنة.

 

المزيد من الأخبار

لتجهيزها للعمليات..أركان القوات الجوية تعين آمرًا لقاعدة القرضابية الجوية سرت

مؤكدًا استجابة القوات المسلحة لأي تهديدات أمنية..المسماري: تم تجميع إرهابيين في سرت…

لجنة الخارجية بالبرلمان ترفض اعتماد السني مندوبا لليبيا بالأمم المتحدة

موسكو تؤكد استعدادها لمناقشة الوضع في ليبيا مع واشنطن

المزيد

لتجهيزها للعمليات..أركان القوات الجوية تعين آمرًا لقاعدة…

مؤكدًا استجابة القوات المسلحة لأي تهديدات أمنية..المسماري:…

لجنة الخارجية بالبرلمان ترفض اعتماد السني مندوبا لليبيا…