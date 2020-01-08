الآثار الليبية تتسلم قطع أثرية من قبل مركز شرطة الوسيطة

الآثار الليبية تتسلم قطع أثرية من قبل مركز شرطة الوسيطة

أخبار ليبيا24

استلمت مصلحة الآثار أمس الثلاثاء قطعًا أثرية من رئيس مركز شرطة الوسيطة والتي تم العثور عليها بواسطة الدوريات الراجلة.

وذكرت المصلحة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم تسليم القطع إلى مدير إدارة المتاحف بفرع المصلحة بحضور مدير أمن مديرية البيضاء ومعاونه والعقيد خالد عيسى من جهاز الشرطة السياحية و عدد من الضباط.

وأوضحت مصلحة الآثار الليبية أن القطع الأثرية عبارة عن شمعدان من العاج عليه نحت بارز لنساء وحيوانات وطيور ورموز أخرى ربما يكون صنع بواسطة قالب خاص، ويبدو أن القطعة لها علاقة بدول آسيا.



وأفادت المصلحة أن القطعة الثانية رأس طفل من الحجر الجيري مطلية باللون الأسود والقطعة الثالثة كتاب صغير ، يحمل كتابات هيروغليفية ورسومات لفراعنة.