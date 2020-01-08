اعتبارًا من ليل الأحد المقبل .. بوتين وأردوغان يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لإعلان هدنة

اعتبارًا من ليل الأحد المقبل .. بوتين وأردوغان يدعوان أطراف النزاع في ليبيا لإعلان هدنة الرئيسين أعربا عن استعدادهما للإسهام في نجاح مؤتمر برلين الخاصة بدفع التسوية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب أردوغان أطراف الأزمة الليبية، إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت إلى الأحد القادم، على خلفية تصاعد حدة النزاع داخل الأراضي الليبي.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، أن بوتين وأردوغان أقرا بعد لقائهما في اسطنبول، اليوم الأربعاء أيضًا، بيانًا نسقا فيه موقفًا مشتركًا حول التسوية الليبية وفقًا لقرار مجلس الأمن .

وحسب البيان، وجه بوتين وأردوغان دعوة إلى جميع الأطراف الليبية لإنهاء كل الأعمال القتالية فورًا وإعلان وقف إطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليل الأحد المقبل الموافق للثاني عشر من يناير .

وزير الخارجية الروسي أشار إلى أن الرئيسين الروسي والتركي أعربا عن استعدادهما للإسهام في نجاح عملية برلين الخاصة بدفع التسوية الليبية، مُضيفًا أن روسيا وتركيا تدعوان إلى ضرورة أن تكون هذه العملية شاملة وبمشاركة كل الأطراف الليبية ودول جوار ليبيا.

وفي ختام حديثه، لفت لافروف إلى أن روسيا وتركيا ستواصلان الاتصالات عبر وزراء خارجية ودفاع البلدين، في الأيام المقبلة لتنسيق المواقف تجاه سبل التسوية الليبية.