هل سينفذ تعليمات “ترامب” أم “أردوغان”…”الدباشي” يتهكم على مندوب “السراج” الجديد لدى الأمم المتحدة

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قدم المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج الطاهر السني أمس الإثنين أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش كمبعوث جديد للمجلس الرئاسي لدى الأمم المتحدة.

وأبدى مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، اليوم الثلاثاء سخريته وتهكمه على خبر تسليم السني أوراقه أمس الإثنين كمندوب دائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، قائلاً:” خيار صعب أمام مندوب السراج الجديد في نيويورك”.

وتساءل الدباشي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” :”هل سينفذ المندوب الجديد – الأمريكي الجنسية – وصهر محمد بويصير تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمواطن أمريكي أم تعليمات الرئيس التركي رجب أردوغان حسب توجيهات السراج”.

وتابع المندوب السابق :”القانون الأمريكي لا يرحم المواطنين”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر في سبتمبر من العام الماضي قراره رقم 1050 لسنة 2019 بشأن تعيين سفراء وضمت القائمة الطاهر السني المستشار السياسي للسراج، وتم تعيين “السني” مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة .

وشمل قرار التعيين 11 شخصية لشغل مناصب سفراء لليبيا لدى بعض الدول ومندوبين يمثلون ليبيا في المنظمات الأممية ومنهم رانيا الصيد عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعينت سفيرة لليبيا لدى المغرب، فيما تم التمديد لـ سنية غومة سفيرة ليبيا في عُمان.

وضمت القائمة عدداً آخراً من الأسماء التي يرى مراقبون أنها مقربة من السراج وحكومته: تميم بعيو، مندوب ليبيا الدائم للأمم المتحدة في جنيف وعامر غريب، سفير ليبيا لدى روسيا وجلال العاشي، سفير ليبيا لدى النمسا وجمال البرق، سفير ليبيا لدى ألمانيا ولطفى المغربي، سفير ليبيا لدى بلجيكا ووليد أبوعبدالله، سفير ليبيا لدى أسبانيا وسليمان الساحلي، سفير ليبيا لدى دولة الكويت وموسى الطرابلسي، سفير ليبيا لدى موريتانيا .