رئيس مجلس الأمن يؤكد التزام المجلس بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا

رئيس مجلس الأمن يؤكد التزام المجلس بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا رئيس مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود المبعوث من أجل التوصل لتسوية سياسية بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المندوب الدائم لفيتنام، ورئيس مجلس الأمن في الشهر الجاري، عقد المجلس جلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة.

رئيس المجلس، قال خلال جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي بطلب من تونس وبريطانيا وروسيا، بشأن الأحداث الأخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إن المجلس يؤكد التزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

ودعا رئيس المجلس جميع الدول لاحترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ووضع حد لكل أشكال التدخلات الخارجية.

وجدد دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، وبقية الجهود الدولية الداعمة للمجهود الأممي من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الشهر الجاري، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.