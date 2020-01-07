حكومة الثني تُشكل مجلسا من خمسة أعضاء لتسيير مدينة سرت

الحكومة الليبية تسارع في تشكل مجلس تسييري لمدينة سرت

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أخبار ليبيا24

بعد تحرير القوات المسلحة للمدينة من قبضة مليشيات الوفاق سارعت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في تشكيل مجلس تسييري جديد لمدينة سرت مكون من خمسة أعضاء للممارسة اختصاصاته وفقا للقوانين واللوائح.

وسمّت الحكومة أعضاء المجلس التسييري على النحو التالي، “سالم عامر سالم وعبدالعالي عثمان هيبلو وفتحي فرج أبوراوي والسنوسي صالح الدعيكي وفرج إبراهيم عبدالمجيد”.

وطلبت الحكومة من أعضاء المجلس الجدد عقد جلسة برئاسة أكبرهم سنا لاختيار رئيس للمجلس التسييري.

وكانت بلدية سرت، برئاسة عميد البلدية، مختار المعداني، قد دعت، يوم الإثنين، بعد تحرير الجيش للمدينة، كافة المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية والقطاعات بمباشرة بشكل اعتيادي لتقديم الخدمات لمواطنيها.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، يوم الإثنين، الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة للمدينة.

 

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