تشاووش أوغلو : سنرفع مستوى التعاون مع الجزائر بشأن ليبيا إلى مستوى المجلس الاستراتيجي أوغلو : تم تبادل وجهات نظر مثمرة مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا والجزائر ستتعاونان على أساس مصالحهما المشتركة بشأن القضايا الإقليمية خاصة الأزمة الليبية.

أوغلو أضاف ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نقلنا تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

وتابع سنرفع مستوى التعاون بين البلدين إلى مستوى المجلس الاستراتيجي، وسنقوم بالتعاون على أساس مصالحنا المشتركة بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية .

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي وصل، صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيًا وعسكريًا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.