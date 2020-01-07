بعد خسارتها لمواقعها في سرت.. قوة حماية سرت: انسحبنا من سرت خوفا على حياة 120 ألف مواطن

بعد خسارتها لمواقعها في سرت.. قوة حماية سرت: انسحبنا من سرت خوفا على حياة 120 ألف مواطن طه حديد: كان بإمكاننا الصمود لأسبوعين لكننا خشينا أن تتحول سرت لساحة حرب

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بعد أن خسرت مواقعها في سرت وانسحابها إلى الغرب بعد دخول الجيش الوطني، قالت قوة حماية وتأمين سرت إنها انسحبت من المدينة للمحافظة على أرواح أهلها وخشية من أن تتحول سرت إلى ساحة حرب. وأضافت، أنها رأت إن استمرار بقائها لمواجهة الجيش الوطني سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح.

وقال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لقوات الوفاق، طه حديد، إن القوة تعرضت لهجوم “متعدد الجنسيات”، مشيرًا إلى أن القوة المهاجمة فتحت النار على قوة حماية سرت من عديد المحاور شرق وجنوب سرت.

وأضاف، “تحركت خلايا نائمة من داخل مدينة سرت ووجدت قواتنا نفسها أمام خيار أن تحول المواجهات إلى داخل أحياء سرت، وستكون مواجهة بالأسلحة الثقيلة”.

وقال حديد، “تدارست غرفة عملياتنا الوضع، وقدرت أن تحول سرت إلى ساحة حرب سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح”، مشيرًا إلى أن القوة كان بإمكانها الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية ودون أي دعم يصل إليها، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين.

وأشار حديد إلى أن القوة وضعت خطة الانسحاب وانتظرت الأوامر وفق التصورات المطروحة، مشيرًا إلى القيادة تركت للقوة تقدير الموقف، مع الأخذ في الحسبان حفظ دماء المدنيين وحفظ شبابنا في القوة.

وقال، “اتخذت قواتنا بعد تدارس الموقف قرارا بالانسحاب إلى خارج سرت، ثم انتظار الأوامر”، مشيرًا إلى أن قوات حماية سرت لازالت تحتفظ بكامل مقدراتها، وأن انسحابنا من سرت ليس النهاية.

وأوضح حديد، أن قوة حماية سرت كانت مهمتها تأمين مؤسسات الدولة، وتمكين الأجهزة الأمنية، ومتابعة ملف داعش.

وقال حديد، “للأسف عاد الإرهاب إلى سرت، وقد علمنا بحرق منازل المواطنين، وتعرضها للسلب والنهب على يد هذه العصابات الإجرامية. يُسأل عن ذلك القوات الغازية، والمتواطئين معها من داخل المدينة”.

وأضاف، الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، “نحن لازلنا موجودين، وخسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسوف نعيد ملحمة البنيان لهزيمة الإرهاب بكل وجوهه”.

وأحكم الجيش الوطني الليبي، يوم الإثنين، سيطرته الكاملة على سرت المدينة الساحلية الاستراتيجية، في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء.

وتمكنت وحدات الجيش الوطني، في وقت قياسي من تحقيق السيطرة على المدينة، وسط ترحيب كبير من أهلها.