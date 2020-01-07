الهوني مرشح لجائزة الشهر في الدوري التونسي

أخبار ليبيا24- خاص

ينافس النجم الليبي حمدو الهوني 4 لاعبين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري التونسي عن شهر ديسمبر من العام المنصرم 2019.

وأُعلنت الأحد، القائمة النهائية للاعبين المتنافسين على الجائزة وهم البوركيني باسيرو كومباوري، وأنطوني أكبوتو لاعب الاتحاد المنستيري، خليل القصاب لاعب الأفريقي، جي مبينزا لاعب الملعب التونسي، ورشاد الغرفاوي لاعب مستقبل سليمان اضافة الى حمدو المصري.

وينتظر أن تكون المنافسة على أشدها بين الهوني والنيجيري أكبوتو والكونغولي مبينزا.