الكتيبة 155 مشاة تكشف عن تحقيق عدد من الأهداف في محور عين زارة
أخبار ليبيا24
أكدت الكتيبة 155مشاة اليوم الثلاثاء أن صنف المدفعية استهدف تجمعات لقوات الوفاق في محور عين زارة وتم إصابة عدد من الأهداف.
وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم استهداف مباشر لتجمع من الأفراد التابعين لقوات الوفاق في طريق الأبيار الرابط بين الخلة و عين زارة بعد انسحابهم تجاه الشرق بعد تقدم المشاة على الأرض و سيطرتهم على مراصد العدو ليصبحوا هدف مباشر للمدفعية.
وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم أيضًا استهداف آليتين نوع 14.5 و حرقها حاولت التغطية على أفرادهم المندحرين بالقرب من جامع الشيخان.
وأشار المكتب إلى أنه تم استهداف بعض المواقع التي تستغلها قوات الوفاق لوضع الدخائر و الأسلحة و تدمير موقعين بالكامل و الإصابات كانت دقيقة.
ولفت المكتب إلى أن الوضع الميداني في محور عين زارة ممتاز و التقدم مستمر وبثبات، مؤكدًا أن العدو متقهقر تحت الضربات المتتالية، والمعارك تسير حسب المسار المحدد.
وأكد مكتب الإعلام في الكتيبة 155 مشاة أن معنويات الجنود عالية و كل يوم تتوالى الانتصارات و لا زالت تأتي تباعا، و لن نتوقف عن تأدية نداء الواجب إلى أن يتطهر كامل تراب الوطن.