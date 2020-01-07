الكاراتيه الليبي يختتم مشاركته في بطولة شمال أفريقيا
أخبار ليبيا24- خاص
اختتم المنتخب الليبي للكاراتية مشاركته في بطولة شمال أفريقيا التي احتضنتها تونس اليومين الماضيين
وأحرز المنتخب الوطني للكاراتيه أربع قلائد واحدة فضية وثلاث برونزيات، حيث شهدت البطولة مشاركة منتخبات – تونس – مصر – المغرب – موريتانيا – ليبيا .
وأجريت على هامش البطولة اختبارات الشارة الأفريقية للحكام وشهدت نيل 6 حكام ليبيين الشارة الأفريقية.
شهدت البطولة حضور رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه وأمين صندوق اتحاد شمال أفريقيا جمال الرعيض اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا بحضور روؤساء اتحادات كل من تونس و مصر و الجزائر و المغرب و ليبيا وموريتانيا.