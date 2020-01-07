الكاراتيه الليبي يختتم مشاركته في بطولة شمال أفريقيا

أخبار ليبيا24- خاص

اختتم المنتخب الليبي للكاراتية مشاركته في بطولة شمال أفريقيا التي احتضنتها تونس اليومين الماضيين

وأحرز المنتخب الوطني للكاراتيه أربع قلائد واحدة فضية وثلاث برونزيات، حيث شهدت البطولة مشاركة منتخبات – تونس – مصر – المغرب – موريتانيا – ليبيا .