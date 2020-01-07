الجزائر وتركيا تتفقان على بذل كل الجهود لوقف إطلاق النار بليبيا الرئيس الجزائري وجاويش أوغلو يتفقان على تجنب إجراءات تعكير الأجواء في ليبيا

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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء تناول الأوضاع في ليبيا، في ضوء تصعيد أعمال العنف الناجمة عن التدخلات الأجنبية، والتي تعقد سبل الحل السياسي الكفيل بإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى ربوع ليبيا، حسب البيان.

وتابعت أنه بعد تحليل مُعمق للوضع من كل جوانبه، بما فيها التدخلات العسكرية الأجنبية في التراب الليبي، اتفق الطرفان على تجنب أي إجراء عملي يزيد في تعكير الأجواء، وبذل كل الجهود لوقف إطلاق النار، مُعبرين عن أملهما في أن يكون المؤتمر الدولي المزمع تنظيمه حول ليبيا بداية للحل السياسي الشامل، الذي يضمن وحدة ليبيا شعبًا وترابًا ويحمي سيادتها الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان إرادتهما لإنعاش آليات التعاون القائم، ووضع آليات جديدة تمكن من إقامة تشاور استراتيجي على أعلى مستوى، وبدوره وجه الرئيس الجزائري، دعوة لنظيره التركي رجب أردوغان، لزيارة الجزائر.