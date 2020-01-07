الاتحاد الأوروبي يجتمع بوزراء خارجية أربع دول أوروبية حول ليبيا الاتحاد الأوروبي يحذّر من التدخل الأجنبي في ليبيا

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قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي سيجتمعون مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا اليوم الثلاثاء في بروكسل لبحث الوضع في ليبيا.

وحذّر الاتحاد الأوروبي من تصعيد وشيك للوضع في ليبيا، ودعا للتوصل إلى حل سياسي، خاصة عقب إعلان الرئيس التركي غزو ليبيا.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن العمل الحقيقي من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا أصبح اليوم ملحا أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة.

ويوم الإثنين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق، وذلك بعد يوم من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات عسكرية من بلاده تتحرك تدريجيا إلى طرابلس.

وتفرض الأمم المتحدة حظرا للسلاح على ليبيا لكن عدة تركيا تنتهكه بشكل علني، دون أن تتعرض حتى الآن لأي عقوبات.