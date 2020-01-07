الإعلام الحربي: القوات المسلحة تسيطر على مواقع جديدة غرب سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة، سيطرت الوحدات العسكرية التابعة للقوات المُسلحة على مواقع جديدة غرب مدينة سرت بعد تقدمها اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالاً للاقتحام الواسع الكاسح، حسب قولها.

بينما لازالت قوات الجيش الوطني تتقدم بخطى ثابتة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، حيث أكدت شعبة الإعلام الحربي سيطرت القوات المسلحة على مواقع جديدة كانت في وقتٍ سابق النقاط الأمامية لمجموعات قوات الوفاق بمحور صلاح الدين بعد اشتباكاتٍ عنيفة، ما كبّد العدو خسائر كبيرة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت أمس الإثنين سيطرت قواتها على كامل مدينة سرت بعد دحر قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق من المدينة، وسط ترحيب كبير من أهالي المدينة.