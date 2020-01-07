الأفراج تعم سرت بعد تحريرها في عملية خاطفة للجيش فرحة أهالي سرت بالتحرير دليل على أن قوات الوفاق لم يكن مرحبًا بها

أخبار ليبيا24

عمّت الأفراح مدينة سرت بتحرير الجيش الوطني الليبي لها في علمية فاجأت المراقبين للشأن في ليبيا، حيث خرج الأهالي إلى الشوارع محتفلين بـ”نشوة الانتصار” على قوات الوفاق التي سيطرة على المدينة منذ عام 2015.

ورحّب أهالي سرت، بتحرير الجيش الوطني لمدينتهم والسيطرة عليها، واصفين لحظة دخول وحدات الجيش إلى سرت بـ “اللحظة التاريخية”.

وهذه الفرحة دليل قاطع على أن من كان مُسيطرًا على المدينة منذ سنوات كان غير مرحبًا به من قبل الأهالي.

وأكد الأهالي، في بيان، بمناسبة تحرير الجيش سرت، أن المدنية تحررت من “قبضة الإخوان المسلمين”، كما أكدوا رفضهم القاطع لأي تدخل تركي في الشؤون الليبية.

وشدد الأهالي على دعمهم الكامل للجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأحكم الجيش الليبي، يوم الإثنين سيطرته الكاملة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، بعملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء، وحيث تمكن في وقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة، بعد أن خاضت القوات اشتباكات مع مجموعات مسلحة من قوة حماية وتأمين سرت المنبثقة عن قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق.

وواصلت القوات تقدُّمها، وسيطرت على معسكر كتيبة الساعدي في بوهادي جنوب سرت، قبل أن تُحكم السيطرة على كامل منطقة بوهادي.

وقال آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبي، النقيب عمر ابسيط، إن القوات تقدمت بناء على تعليمات القيادة العامة، مضيفًا “حررنا منطقة بوهادي في سرت، وبعدها واصلت قوات الجيش تقدمها وسيطرت على قاعدة القرضابية بالكامل، ثم جزيرة السواوة محور البحر، وجزيرة سرت قرب جامعة المدينة”.

مباركة مجلس النواب

وبارك مجلس النواب الليبي في بيان الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في مدينة سرت، مبينا أن المدينة كانت قابعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة.

وهنأ المجلس في بيانه الشعب الليبي وأهالي مدينة سرت بهذا الانتصار الذي وصفه بـ “العظيم”، داعيا الجيش الوطني إلى مواصلة تحرير كامل التراب الليبي من الميليشيات والجماعات الإرهابية، لينعم الوطن والشعب بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا المجلس كافة أبناء سرت للالتحاق بأبنائهم بالجيش الوطني، والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.

وفور إعلان تحرير سرت أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة عبدالله الثني، الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة للمدينة.

عملية خاطفة

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء يوم الإثنين، تحرير الجيش الوطني لمدينة سرت، مشيرًا إلى أن تحريرها لم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

ووجه المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، التبريك للشعب الليبي على تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الوطني جاهزة لصد أي محاولة للاقتراب من سرت.

وقال المسماري، “إن مجموعات مسلحة خرجت الآن من مدينة سرت وقواتنا تطاردها”، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة لتحرير كامل ليبيا من الإرهاب.

وأضاف، “تم تطهير مدينة سرت من الإرهاب وإعادتها إلى حضن الوطن بعد أن كانت حاضنة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة الهلال النفطي”.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، إن الجيش نجح في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من الجيش ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

هروب أم انسحاب تكتيكي؟

من جانبها أعلنت قوة حماية وتأمين سرت أنها انسحبت من سرت للمحافظة على أرواح أهالي المدينة، وخشية من أن تتحول سرت إلى ساحة حرب، مما سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح.

وقال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة، طه حديد، أن القوة تعرضت لهجوم “متعدد الجنسيات”، مشيرًا إلى أن القوة المهاجمة فتحت النار على قوة حماية سرت من عديد المحاور شرق وجنوب سرت.

وأضاف، “تحركت خلايا نائمة من داخل مدينة سرت ووجدت قواتنا نفسها أمام خيار أن تحول المواجهات إلى داخل أحياء سرت، وستكون مواجهة بالأسلحة الثقيلة”.

وقال حديد، “تدارست غرفة عملياتنا الوضع، وقدرت أن تحول سرت إلى ساحة حرب سيعرض 120 ألف مواطن للقتل والنزوح”، مشيرًا إلى أن القوة كان بإمكانها الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية ودون أي دعم يصل إليها، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين.

وأشار حديد إلى أن قوة حماية سرت وضعت خطة الانسحاب وانتظرت الأوامر وفق التصورات المطروحة، مشيرًا إلى القيادة تركت للقوة تقدير الموقف، مع الأخذ في الحسبان حفظ دماء المدنيين وحفظ شبابنا في القوة.

وقال، “اتخذت قواتنا بعد تدارس الموقف قرارا بالانسحاب إلى خارج سرت، ثم انتظار الأوامر”، مشيرًا إلى أن قوات حماية سرت لازالت تحتفظ بكامل مقدراتها، وأن انسحابنا من سرت ليس النهاية.

وأوضح حديد، أن قوة حماية سرت كانت مهمتها تأمين مؤسسات الدولة، وتمكين الأجهزة الأمنية، ومتابعة ملف داعش.

وقال حديد، “للأسف عاد الإرهاب إلى سرت، وقد علمنا بحرق منازل المواطنين، وتعرضها للسلب والنهب على يد هذه العصابات الإجرامية. يُسأل عن ذلك القوات الغازية، والمتواطئين معها من داخل المدينة”.

وأضاف، “نحن لازلنا موجودين، وخسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسوف نعيد ملحمة البنيان لهزيمة الإرهاب بكل وجوهه”.

يبقى تحرير الجيش الوطني لسرت أمر بالغ الأهمية ومكسبًا كبيرًا للأهمية الاستراتيجية للمدينة الساحلية التي تقع في منتصف الطريق بين بنغازي وطرابلس، وحطة إمداد لوجستي بين الشمال والجنوب والغرب والشرق.