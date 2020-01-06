وزير الداخلية يعين العقيد مامي الطرشاني مديراً لأمن سرت

أخبار ليبيا 24 – أمن

قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعيين العقيد مامي لأمين الصادق الطرشاني مديراً لأمن مدينة سرت، مباركا تحرير المدينة من قبل قوات الجيش الليبي.

وأصدر بوشناف، تعليماته لكافة ضباط وضباط صف وأفراد مديرية أمن سرت للالتحاق بأعمالهم فورا ومساندة الجيش الوطني وحماية ظهره، بقيادة مدير الأمن الجديد، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

يشار إلى أن العقيد مامي الطرشاني من خريجي الدفعة العشرين في كلية ضباط الشرطة، ويحمل درجة الماجستير في العلوم القانونية.

وجاء تكليف وزير الداخلية مديرا جديدا لأمن سرت بعد إعلان القوات المسلحة سيطرتها على كامل المدينة وتحريرها من قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني.