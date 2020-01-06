منها مناقشة الأوضاع في ليبيا .. الكرملين: ميركل تزور روسيا قريبًا من المرتقب إجراء المحادثات لبحث تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

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أعلن الكرملين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستزور موسكو، السبت المقبل، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الكرملين في بيان، اليوم الإثنين، نقلته وكالة سبوتنيك، أنه من المرتقب خلال هذه الزيارة إجراء المحادثات لبحث تصعيد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية الأخيرة على مطار بغداد، إلى جانب الوضع في ليبيا وسوريا.

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، الأحد، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش الوطني، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.

وصوّت مجلس النواب في جلسته الأخيرة ببنغازي، خلال جلسة طارئة السبت الماضي، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق، وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.