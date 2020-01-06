متهمًا الكتيبة 604 بالخيانة..اخليل يصف أهل سرت بـ”البدو الرعاع” ويطالب بجلدهم ويتوعدهم بقوة كبيرة لتحريرها

أخبار ليبيا24

عاد آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل هذه المرة ليهدد أهالي مدينة سرت بعد أن رحبوا بدخول القوات المسلحة العربية الليبية إلى المدينة اليوم الإثنين.

ويتناقض المدعو اخليل في منشوراته عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” تارة يعتبر أن تحرير القوات المسلحة لمدينة سرت لايعني شيء استراتيجيًا، وتارة يؤكد أنه سيتم استعادة السيطرة عليها ويهدد ويتوعد أهلها ويصفهم بالرعاع والبدو.

وذكر قائلا :”وسعوا بالكم الشلط جاي يا “فرجان سرت” التريس الي جايينكم هم نفسهم اللي حرروكم في 2016، وهم مقتنعين بتحرير سرت منكم أكثر من جبهة طرابلس”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية :”القوة الحقيقية لمصراتة حاليا تعلن النفير، أنتم لم تشاهدوا شيء محاور طرابلس 30% فقط من قوة مصراتة”.

واتهم اخليل الكتيبة 604 مشاة سرت بالخيانة قائلا :”إن خيانة الكتيبة 604 “المدخلية” بسرت وانضمامها لقوات القيادة العامة للقوات المسلحة ساهم في دخولهم المدينة”.

وتابع قائلا :” طلبنا منكم تظهير صفوفكم أولا وإقالة آمر المنطقة العسكرية الوسطي مرارا وتكرارا قبل فوات الأوان”.

مستطردًا بالقول :”لا تلتفتوا للإشاعات والإرباك الإعلامي سرت لم تسقط هناك استراتيجية معينة ما حدتث استباكات ببوابة 17 ومعسكر الساعدي حدثت بعدها نيران من الخلف خيانة الكتيبة “604” ومظاهرات من أهالي سرت بالرايات الخضراء وهتافات”.

وأفاد أمر سلاح المدفعية :”فضلت قوة حماية وتأمين سرت الانسحاب للخلف بدون ضحايا، لأن عامل الخيانة كبير سرت لا تشكل أهمية استراتيجية لقواتنا من مصراته تبعد 300 كم عن المدينة سوى عامل معنوي فقط”.

وقال اخليل :”طلبنا منكم ألف مرة إحضار نخلة السويحلي وإعدام الخونة والسوط لجلد “الرعاع البوادي”، وفي 2016 حاربت قوات مصراتة الدواعش واستشهد 710 شهيد واستقبلت نازحي سرت ولقوا أفضل معاملة هذه النتيجة، خيانة لانهم “بدو والدم يحن لأصله”.