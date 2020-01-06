جرائم الإرهاب..شيخ “صوفي” اغتاله إرهابيو درنة وحولوا مزرعته إلى مستشفى ميداني

أخبار ليبيا24- خاص

ظنت التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة أنها أصبحت هي الآمر الناهي، وأن دولتها الإرهابية المزعومة قائمة ومستمرة، حيث لم يخطر لها على بال أنها ستسقط وسيمرغ أنوف عناصرها التراب ويلقون الذل والهوان والقتل والتشرد والملاحقة.

أخذت الإرهابيين العزة بالإثم وأثخنوا في أذى المواطنين الليبيين، كل من كان لهم معارضًا كان هدفا لهم بأساليبهم الوحشية الجبانة لم يحترموا شيخًا ولا امرأة ولا طفلًا، كما لم يحترموا الأشهر الحرم ولا المناسبات الدينية ولا المساجد التي تعد أطهر وأقدس الأمكان لدى المسلمين.

كفر الإرهابيين كل من خالف عقيدتهم الباطلة، وأحلوا دماء معارضيهم وأموالهم وممتلكاتهم بدعوى أنهم ليسوا مسلمين، المسؤولين طواغيت، ورجال الأمن جنود هؤلاء الطواغيت لابد من قتلهم والانتقام منهم.

واعتبر الإرهابيين أيضًا أن رجال الدين من غير عقيدتهم كفرة ودمهم مباح لأنهم إما شيوخ سلاطين، وإما لأنهم على ضلالة، وفي الحقيقة لأنهم يعلمون أن حجتهم ضعيفة أمامهم وأن ما جأوا به لايمت للإسلام بصلة لأنه إجرام صرف.

رجب مصطفى رجب، يروي لـ”أخبار ليبيا24″ كيف قام الإرهابيون في مدينة درنة باغتيال والده الشيخ الكبير في السن وهو شيخ صوفي الطريقة لم يرحموا سنه، ولم يشفقوا عليه بل رموه بالرصاص وتركوه وهربوا.

يقول رجب :”والدي شيخ صوفي الطريقة كان شيخ لزاوية السيدة فاطمة الزهراء لم يتعرض لأي تهديد خرج يوم جمعة وتحديدًا في 20 سبتمبر 2013 لإحضار بعض المستلزمات للمنزل من المزرعة في منطقة الفيائح تم اغتياله عن طريق استهدافه بوابل من الرصاص”.

ويضيف :”استهدف وهو يقود سيارته، فخرجت السيارة عن الطريق العام وتوقفت، شاهد أحد الجيران الحادثة فحضر إلينا وأبلغنا أن والدي مغمى عليه داخل سيارته”.

ويتابع رجب :”خرج إخوتي للسيارة وتم نقل والدي لمستشفى الهريش توجهت للمستشفى بمجرد ما توقفت التقيت بعمي ومازال في بالي أن والدي توفي إثر نوبة قلبية أم سكر دخلت للعناية لأجد جسد والدي مسجى على سرير لكن هناك دم تحته”.

ويؤكد بالقول :”مازالت لم أستوعب الموقف ليردد عمي لقد قتلوه وبدأ في نعت وسب الجماعات الإرهابية نظرت إلى والدي وأنا في حالة هستيرية وكان مبتسمًا”.

ويقول رجب :”قمنا بتغسيله وصلينا عليه صلاة الجنازة يوم الجمعة حضرتها كل درنة وتبنى مايعرف بـ”الجناح العسكري بجماعة طلائع الخلافة” التابعة للجماعات الإرهابية عملية اغتياله في بيان نشر على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت والدي بالطاغوت والمرت”.

ويتابع رجب حديثه :”أكد هذا الجناح العسكري الإرهابي في البيان أنهم سبق وأن أنذوره وهذا لم يحدث”.

ويواصل :”بعد اختلاف الجماعات الإرهابية فيما بينهم “داعش وأبوسليم” تمركز داعش في منطقة الفتايح لمدة عشرة أشهر تقريبا بعدها توجهنا إلى المزرعة بالفتايح لنجدها قد نهبت بكل محتوياتها”.

وذكر رجب :”كان بالمزرعة صالة استقبال للضيوف تتسع لـ 200 شخص نهبت محتوياتها بالكامل وحولت إلى مستشفى ميداني لتنظيم “داعش” الإجرامي احتوى على أجهزة ومعدات باهضة بعضها مازال جديد منها جهاز جهاز الأمواج فوق الصوتية “الأولترا ساوند” ومعمل تحاليل متكامل وأسرة وكمية هائلة من الأدوية”.

ويؤكد رجب :”قمنا بحصر هذه المعدات وهذه الأدوية وسلمانها بشكل رسمي وبمستندات رسمية لوزارة الصحة في مدينة درنة ورفضنا تسليمها لتنظيم أبوسليم الذي كان مسيطرًا في ذلك الوقت”.