دوردة يدعو الليبيين إلى دعم الجيش، ويكشف عن نوايا الإخوان للبلاد دوردة: يجب على أهالي طرابلس حماية أحيائهم ودعم الجيش ونصرته ضد الاحتلال التركي

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دعا رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبو زيد عمر دوردة، الشعب الليبي للوقوف وراء قوات الجيش الوطني ودعمه، كاشفا عن فساد الإخوان المسلمين في ليبيا ونوياهم السيئة للبلاد.

جاءت تصريحات دوردة الذي يعد أحد رموز نظام القذافي، خلال كلمة له بثتها عدد من وسائل الإعلام المحلية أمس الأحد، حيث يعتبر هذا الظهور الإعلامي الأول له منذ خروجه من السجن بعد اعتقاله عام 2011.

ووجه دوردة خطابا لكل الليبيين قائلا: “أنصروا جيشكم وتحرروا من خوفكم فلم يعد لديكم أمل سوى الجيش، أيها الليبيين هذا جيشكم قادم من الغرب والشرق والجنوب ادعموه وناصروه فلن ينصركم غيره من بعد الله”، داعيا أهالي طرابلس إلى ضرورة حماية أحيائهم وشوارعهم وتنظيمها ودعم الجيش ونصرته الذي جاء لحمايتهم، وأنه ليس لهم بعده إلا ضياع البلاد واحتلال من تركيا.

وأوضح دوردة، أنه عندما كان على رأس عمله عام 2011 علم قبل ذلك أن شيءً ما يحاك للبلاد على يد تنظيمات مصنفة في الخارج إرهابية، مؤكدا على أنه قد جرى إعادة عناصر هذه التنظيمات إلى داخل ليبيا وعاثت في البلاد خرابًا وقتلًا وسرقة.

ورأى دوردة، أن جماعة الإخوان المسلمين أداة لهدم الدين أسسها من وصفه بـ”اللقيط” حسن البنا، لافتا إلى أن دولة تركيا تحتضن حالياً الهاربين من الأخوان من ليبيا ومصر والسودان، مضيفا أن قيادات الإخوان المسلمين الليبيين نهبوا البنوك والمال العام ونقلوها إلى تركيا وأفقروا الليبيين.

وتابع قائلا: “عندما كنت في السجن استدعى خالد الشريف مدراء مصارف في طرابلس وطالبهم بفتح حسابات في تركيا ونقل الأموال إلى هناك لدعم نظام أردوغان عقب محاولة الانقلاب المزعومة سنة 2016″، كاشفاً أن الشريف أجبر سجناء وعمال سجن الهضبة على تعبئة الذخائر والأسلحة ونقلها من طرابلس إلى التنظيمات في بنغازي ودرنة بينما كانت الأموال تصرف له من الحكومة وينقلها إلى تركيا.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين يريد لليبيا أن تكون بيت مال التنظيم لتثبيت حكم تركيا في البلاد والمنطقة برمتها، مؤكدا على أن معنويات المليشيات في طرابلس منهارة ولم يعد أمامهم إلا الاستغلال من قبل الأتراك وأردوغان وعدوانه، مبينا أن الشعب الليبي يتعرض بكامله لاعتداء من تركيا وليس الجيش الوطني أو حفتر وحدهم من يتعرضون لذلك.

ولفت دوردة، إلى أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يطالب الأتراك بغزو ليبيا كون أصله تركي يتعامل مع أعمامه الأتراك، معتبرا حكومة الوفاق ليست سوى مجرد حكومة عملاء غير شرعية، قائلا: “قابلت السراج عندما كنت في سجن الهضبة وتحدثت معه ووجدت أن هذا الرجل لا يعلم ما يدور حوله وينفذ ما يأتيه بالهاتف”.

وحذر رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، من استمرار بقاء السراج ومن معه من إخوان المسلمين على رأس الحكومة، مؤكدا أن استمرار بقاء حكومة السراج ومن معه من الإخوان لا يعني إلا دمار ليبيا، متحدياً السراج أن يقدم تعريف لمعنى الدولة المدنية التي يتحدث عنها بينما تسرق المليشيات ملابس رؤساء الحكومة من الفنادق، وفق قوله.

وأشار بوزيد دوردة، إلى أن المؤسسات الليبية في الداخل والخارج ملغمة ومفخخة بالإخوان المسلمين ويجب تطهيرها منهم واستئصالهم من جذورهم، داعياً من لديه مشكلة مع خليفة حفتر أن لا يعمل معه ولكن عليه أن يأتي بالحل وبمن تتوفر فيه الشروط التي تأهله بالقيام بما يقوم به خليفة من عمل واجب .

وتحدث دوردة عن مشروع القائد العام في ليبيا، قائلا: إن خليفة حفتر استجاب لنداءات مشايخ الشرق الذين طلبوا منه النجدة والغوث من الإرهابيين الذين كانوا يحتلون بنغازي ودرنة، وحث حفتر على تجنيد الشباب في القوات المسلحة ليس فقط من أجل طرابلس فحسب، بل للدفاع عن ليبيا برمتها من الأتراك الهمج، حسب قوله.

وطالب البرلمان الشرعي باعتماد علم مؤقت للدولة يكون لونه أبيض ويتوسطه صورة عمر المختار إلى أن يتفق الليبيين على دستور وعلم يجمعهم، ونصح دوردة حفتر من واقع خبرته من عمله السابق إلى “عدم إغلاق الباب أمام من كانوا يسمون بالثوار ولم يتورطوا في جرائم، بدل أن يصبحوا محلا للمتاجرة والتجنيد من قبل أطراف خارجية”.