بوريل يحذر من تصعيد العنف بطرابلس ويدعو إلى حل سياسي في ليبيا فرنس برس: مجلس الأمن من المتوقع أن يعقد اجتماعًا حول ليبيا اليوم بطلب من روسيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعا المسؤول السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا، محذرا من تصعيد وشيك للعنف حول العاصمة طرابلس.

وقال بوريل في بيان له، إن الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكًا، بحسب نقلت وكالة فرانس برس التي توقعت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا حول ليبيا اليوم الإثنين بطلب من روسيا.

وأكد بوريل، أن اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، والاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة، على حد قوله.

وأشارت فرانس برس، إلى أنه من المتوقع أن تثار خلال جلسة مجلس الأمن قضية تصاعد النزاع بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، خصوصًا بعد مقتل 30 شخصًا وإصابة 33 آخرين بجروح السبت الماضي في قصف على الكلية العسكرية في العاصمة الليبية.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “إننا ندين الهجمات مثل غارة السبت على مدرسة عسكرية التي لا يمكن أن تأتي إلا بمزيد من العنف والمعاناة”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في بذل كل الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي.

وكان البرلمان التركي، قد وافق الخميس الماضي، على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب إردوغان تتيح إرسال قوات إلى ليبيا، وأعلن إردوغان أمس، أنهم بدأوا في إرسال جنودهم إلى ليبيا بشكل تدريجي.