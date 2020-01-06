بعد تحريرها من الجيش.. الحكومة الليبية تعلن الطوارئ لتقديم الخدمات العاجلة لمدينة سرت

بعد تحريرها من الجيش.. الحكومة الليبية تعلن الطوارئ لتقديم الخدمات العاجلة لمدينة سرت حكومة الثني تقدم خدمات عاجلة لمدينة سرت

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، عقب إعلان الجيش الوطني تحرير سرت، الطوارئ لبعض وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها ومصالحها العامة الخدمية لتقديم الخدمات العاجلة والطارئة للمدينة.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، تحرير القوات المسلحة لكامل مدينة سرت من قوات حكومة الوفاق.

وأكد المسماري، إن تحرير لم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

وأضاف، “تم تطهير مدينة سرت من الإرهاب وإعادتها إلى حضن الوطن بعد أن كانت حاضنة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة الهلال النفطي”.