بعد إعلانه إرسال قواته لطرابلس.. أردوغان يبحث مع تميم تطورات الوضع في ليبيا

الاتصال تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تطويرها

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أخبار ليبيا 24  

بحث الرئيس التركي، رجب أردوغان، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرًا في العراق. 

وأوضحت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، في نبأ نقلته عن وكالة الأنباء القطرية، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيًا بتميم لاستعراض تطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، حسب الوكالة .

كما تناول الاتصال “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الأحد، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

وقال الرئيس التركي، في نبأ نقله موقع “الحرة” الأمريكي، إن ذلك من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، على حد زعمه.

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