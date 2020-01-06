بالتزامن مع وصول وزير الخارجية التركي .. السراج يصل للجزائر في زيارة غير معلنة

بالتزامن مع وصول وزير الخارجية التركي .. السراج يصل للجزائر في زيارة غير معلنة لم يصدر لحد الآن أي بيان رسمي من البلدين بخصوص الزيارة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الجزائرية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج يزور الجزائر اليوم الإثنين، في خضم التصعيد الخطير للأزمة في بلاده.

وفي ذات الشأن، ذكر مراسل RT في اسطنبول، لأن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سيتوجه هو أيضًا إلى الجزائر اليوم في زيارة تستمر ليومين.

وكشفت المصادر الدبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية أن السراج سيلتقي كبار المسؤولين في الجزائر يتقدمهم رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون، ورئيس وزرائه عبد العزيز جراد.

وبحسب المصادر، فإن السراج سيبحث مع المسؤولين الجزائريين الأوضاع الراهنة في ليبيا، وسبل البحث عن حلول سلمية للأزمة المتفاقمة في هذا البلد.

ويرافق السراج في زيارته إلى الجزائر وفد دبلوماسي كبير، يتقدمهم وزير خارجية الوفاق، محمد الطاهر سيالة، وعدد من القيادات العسكرية .