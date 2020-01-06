الرئيس الجزائري يستقبل السراج لبحث تفاقم الأوضاع في ليبيا

الرئيس الجزائري يستقبل السراج لبحث تفاقم الأوضاع في ليبيا الاجتماع يناقش وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز الظروف العصيبة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر ليوم واحد.

واستقبل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، فايز السراج والوفد المرافق بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الجزائرية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج).

وكان بيان الرئاسة الجزائرية، فإن هذا اللقاء سيندرج ضمن “المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة”.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد العزيز جراد، و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود.