الجيش يسيطر على مدرعة أرسلتها تركيا لقوات الوفاق بعد تحرير سرت الجيش يسيطر على مدرعة "كيربي" التركية المعروفة بـ "لاميس" بعد تحرير سرت

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سيطر الجيش الوطني الليبي بعد تحريره لمدينة سرت، اليوم الإثنين، على مدرعة أرسلتها تركيا لقوات الوفاق من نوع “كيربي” الملقبة بـ”القنفذ”، والتي أطلق عليها الليبيون اسم “لميس”.

وأظهرت تسجيل مرئي سيطرة الجيش الوطني على مدرعة تركية الصنع كانت مخزنة في مخازن قوات الوفاق في سرت، قبل فرارها من المدينة عقب عملية خاطفة للجيش الوطني.

وأعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين تحرير كامل مدينة سرت من قوات الوفاق التي يعود أغلب عناصرها من مصراتة، وذلك في عملية خاطفة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن تحرير تحرير سرت، لم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

ووجه المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، التبريك للشعب الليبي على تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الوطني جاهزة لصد أي محاولة للاقتراب من سرت.

وأضاف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، “تم تطهير مدينة سرت من الإرهاب وإعادتها إلى حضن الوطن بعد أن كانت حاضنة للمجموعات الإرهابية لمهاجمة الهلال النفطي”.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما للجيش الوطني، وأنها دفعت بتعزيزات إلى مشارف سرت لتحصين مداخلها وتأمين ضواحيها الشرقية والجنوبية، لكن الوقائع تؤكد عدم تمكنها من المحافظة على مواقعها في مواجهة الجيش الوطني.