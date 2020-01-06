إعلان الطوارئ وإيقاف الدراسة في مصراتة بعد تحرير الجيش لسرت

طوارئ بمصراتة بعد إعلان الجيش الوطني تحرير سرت

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أخبار ليبيا24

أفادت مصادر مطلعة من داخل مدينة مصراتة اليوم الإثنين بإعلان حالة الطوارئ القصوى وإيقاف الدراسة ابتداء من يوم غد الثلاثاء في كافة المؤسسات التعليمية داخل المدينة. كما أفادت بإعلان حظر التجول داخل المدينة ابتداء من الساعة الـ 10 مساءً وحتى الـ 8 صباحًا.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقد في مقر بلدية مصراتة ضم عميد البلدية ومسؤول قطاع التعليم والقيادات الأمنية والفاعليات الشعبية، لدراسة الموقف من تحرير الجيش الوطني لمدينة سرت الواقعة إلى الغرب من مصراتة.

وقال مسؤول التعليم في مصراتة، في مداخلة هاتفية عبر قناة مصراتة المحلية، إنه تقرر خلال الاجتماع عدة قرارات من بينها إيقاف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الإثنين تحرير كامل مدينة سرت من قوات الوفاق التي يعود أغلب عناصرها من مصراتة، وذلك في عملية خاطفة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن تحرير تحرير سرت، لم يستغرق أكثر من ثلاث ساعات في عملية سريعة وخاطفة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

ووجه المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، التبريك للشعب الليبي على تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية، مؤكدًا أن الجيش الوطني جاهزة لصد أي محاولة للاقتراب من سرت.

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