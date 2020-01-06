الجيش الوطني يسيطر على كامل سرت وسط ترحيب الأهالي

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قالت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرت على كامل مدينة سرت، وذلك بعد إعلان سيطرتها بالكامل على منطقة بوهادي وقاعدة القرضابية وعدة معسكرات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الجيش الوطني نجح في اقتحام مدينة سرت من 5 محاور مصحوبة بغطاء من سلاح الجو.

وأوضحت أن عناصر من الجيش ضمت رجال الصاعقة والكتيبة 128 والكتيبة 210 والكتيبة 646 والكتيبة 192، نجحوا في اقتحام سرت من 5 محاور.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما للجيش الوطني، وأنها دفعت بتعزيزات إلى مشارف سرت لتحصين مداخلها وتأمين ضواحيها الشرقية والجنوبية.

وتمكنت وحدات من الجيش الوطني من دخول كتيبة الساعدي وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل، كما مشطت القوات المسيطرة منطقة الكتيبة وفرض سيطرتها الكاملة.

وأكد آمر الكتيبة 192 مشاة النقيب عمر أبسيط من داخل معسكر الساعدي، سيطرة القوات المسلحة على المعسكر.

ودخل الجيش الوطني منطقة بوهادي وسط ترحيب كبير من الأهالي، ليواصل بعدها الدخول إلى حي رقم (3) أحد أكبر الأحياء في مدينة سرت وسط ترحيب الأهالي أيضًا. وأظهرت صور ومشاهد مسلحة، دخول وحدات الجيش الوطني إلى سرت وسط استقبال الأهالي لها.

وأكدت مصادر أن قوات الوفاق ممثلة في قوة حماية وتأمين سرت قد انسحبت من المدينة وفقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

في المقابل قال الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت، طه حديد، إن “قواتنا ستضرب دون هوادة كافة المليشيات الإرهابية التي تهدد أمن مدينة سرت”.