أكبر مشاريع شركة الخليج..صيانة وتركيب أذرع الشحن بميناء الحريقة بطبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله أحتيتة إن الشركة انتهت من صيانة أذرع الشحن بميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأضاف أحتيتة لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع في شركة الخليج العربي للنفط والتي تولي اهتماماً كبيراً بصيانة المعدات في كل المواقع التابعة للشركة برعاية المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة أن إدارة الشؤون الفنية هي التي أشرفت على هذا المشروع ومتابعة تنفيذه عن طريق قسم متابعة المشاريع.

وأشار أحتيتة إلى أنه تم صيانة ذراعين من أذرع الشحن بالرصيفين رقم 1 ورقم 2 بميناء الحريقة النفطي وتم التركيب والانتهاء أمس الأحد.

وأكد رئيس لجنة الإدارة أنه بنجاح الصيانة والتركيب ستحافظ وتضمن شركة الخليج العربي للنفط تصدير النفط الخام بصورة منتظمة كذلك ضمان استمرار عمليات الإنتاج.

وأفاد أحتيتة أنه سيتم إجراء التجارب التشغيلية عليها خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي من أقدم الموانئ النفطية والذي افتتح عام 1967 وكان يتكون من رصيف واحد ثم تم إنشاء الرصيف الثاني وكانت أذرع الشحن قديمة وتعمل بطريقة يدوية وتم استبدالها بهذه الأذرع الحديثة التي تسهل للعاملين في قسم الرسو والشحن عمليات التصدير بطريقة مريحة وآمنة.