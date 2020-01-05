مصادر ترجح استهداف الكلية العسكرية بالهضبة بقصف مدفعي أو عبوة ناسفة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رجحت مصادر مختصة، استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في طرابلس بقصف مدفعي أو قنبلة يدوية أو بعبوة ناسفة وضعت وسط الضحايا أثناء فترة تجمعهم المسائي.

واستبعدت المصادر في تصريحها لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد، استهداف مقر الكلية بقصف جوي من قبل طائرة حربية أو طائرة مسيرة كما يروج البعض لذلك، لعدم وجود أثار لقصف الطيران في الصور التي جرى تداولها عقب التفجير.

وقد أجرت وكالة أخبار ليبيا 24، تجربة على الصور ومن خلال الفيديو المرفق يتضح استخدام تقنية في برنامج “الفوتوشوب” وتقنيات (HDR : High Dynamic Range)، وهي تقنية يستخدمها المصممين والمصورين في إزالة التعتيم والظل من الصورة مع عدم المساس بمكوناتها الأساسية، ومن خلال الفيديو يتبين أن التفجير لم يُحدث أي تصدعات في الأرض أو حفرة كما هو متعارف عليه كأثار الناتج عنها القصف الجوي.

ويرجح البعض أن تكون هذه القذيفة قد أطلقتها إحدى المجموعات المسلحة المتمركزة قرب المكان، لاستهداف طلبة الكلية العسكرية من أجل تأجيج الرأي العام ضد القوات المسلحة وتوجيه أصابع الاتهام نحو قوات الجيش الليبي.

ولقي العشرات من طلبة الكلية العسكرية في طرابلس هتفهم جراء سقوط قذيفة عشوائية على مقر الكلية في منطقة الهضبة مساء أمس السبت.

وأعلن مركز الطب الميداني والدعم، عن مقتل 30 طلبا وإصابة أكثر من 33 أخرين كحصيلة أولية للحادثة، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.