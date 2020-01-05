مستنكرًا غياب أعضاء مجلس الدولة.. عبدالعزيز: لا أدري لماذا يتحمل المشري المسؤولية وحده عبدالعزيز: المشري وحده من انتقد القرارات الصادرة من مجلس النواب ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، عن استغرابه من تحمل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، للمسؤولية وحده، مستنكرًا غياب باقي أعضاء المجلس عن المشهد.

عبد العزيز قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا أدري ليش خالد المشري متحمل المسؤولية لوحده؟.. أين بقية أعضاء مجلس الدولة؟.. لماذا لا يخرجون في الاعلام؟.. أسئلة لن تجد إجابة في زمن الصمت المريب”.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، انتقد القرارات الصادرة من مجلس النواب اليوم السبت، والتي من بينها رفض الاتفاق التركي، مع حكومة الوفاق، والتصويت على سحب الاعتراف بها.

المشري قال في بيان مُقتضب له، “ما صدر عن عدد من أعضاء مجلس النواب ببنغازي لا يمثل إدارة مجلس النواب، لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان”.

وتابع رئيس مجلس الدولة الاستشاري: “وهو لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتب به، ويعتبر رضوخًا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب”.