ليبيا تحصد قلادتين في أول أيام بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

ليبيا تحصد قلادتين في أول أيام بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

أخبار ليبيا24- خاص

حصد المنتخب الليبي للكاراتيه أمس السبت قلادتين في اليوم الأول من بطولة شمال أفريقيا للعبة.

وحقق الرياضي حسين التركي القلادة البرونزية في الكاتا فردي فئة الكبار فيما تحصل فريق الكاتا جماعي فئة الناشئين على القلادة الفضية بعد تألق مقبل حسن العربي و عبدالحسيب محمد العمامي و منقذ حسن العربي.