لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا .. الخارجية المصرية تستضيف اجتماعًا للسفراء الأجانب الاجتماع تضمن التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن في محيطها الإقليمي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن اجتماعا عقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي، بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، في ضوء موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

الخارجية قالت في بيان لها، إن مساعد وزير الخارجية المصري، السفير معتز زهران، بين ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011م الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

وتتضمن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، أمس السبت، مقطع فيديو مدته 4 دقائق لأحد الأنشطة التدريبية للقوات المسلحة فى البحر المتوسط، وذلك في إطار الاستعدادات لأي تحركات تركية في منطقة المتوسط.