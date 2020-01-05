سقوط قتلى وجرحى من الجيش جراء استهداف قاعدة الوطية بقصف جوي استنفار أمني بقاعدة الوطية لصد أي محاولات لهجوم محتمل على القاعدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعرضت قاعدة الوطية الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية، فجر اليوم الأحد، لقصف جوي بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف أسفر عن سقوط 3 قتلى أحدهم تابع لكتيبة 78 مشاة وعنصرين تابعين للدوريات الصحراوية بقوة حماية قاعدة الوطية، إضافة إلى إصابة 6 أفراد آخرين من القوات المسلحة.

وأكدت المصادر، أن كتيبة عقبة بن نافع المقاتلة المتمركزة داخل قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس، قد أعلنت الاستنفار الأمني لصد أي محاولات لهجوم محتمل على القاعدة بعد استهداف مجموعة أفراد لقوة حماية القاعدة بطيران تركي مسيرة، وفق قولها.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو، استهداف قواتهم لتمركزات قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية، وتدمير آليات عسكرية ومخزنًا للذخيرة وتجمعات للمرتزقة، على حد قوله.