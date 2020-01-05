خلال اجتماع طارئ لها .. خارجية النواب المصري تؤكد أنها لن تسمح بالتدخل التركي في ليبيا

خلال اجتماع طارئ لها .. خارجية النواب المصري تؤكد أنها لن تسمح بالتدخل التركي في ليبيا خارجية النواب المصري : مصر لن تسمح بأي شيء يهدد أمنها القومي ونثق في قدرة الشعب الليبى

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، كريم درويش، اليوم السبت، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا صباح غدٍ الأحد، لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركي.

درويش أضاف، في تصريحات صحفية، اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الاطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف، لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية، وتهديدها للسلم والأمن في منطقة المتوسط، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح .

وتابع اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، وستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية، فتفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع في المنطقة .

وواصل أن مصر تُعلى من مصلحة الشعب الليبي، وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية، وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبى، ومن ثم فإرسال قوات أجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكري وتفاقم الأوضاع الليبية، ولن يؤثر ذلك فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط .

واختتم: “مصر لن تسمح بأي شيء يهدد الأمن القومي المصري، وسنقف جميعًا خلف القيادة السياسية المصرية، فالشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة، ونثق في قدرة الشعب الليبى الذى ناضل من أجل التحرر الوطني، في الذود عن سيادته الوطنية والتنصل ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبي في محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميليشيات الإرهابية .

وصوّت مجلس النواب، خلال جلسة طارئة اليوم السبت بمدينة بنغازي بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق.

وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.