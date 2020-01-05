“ثائر سوري” يؤكد مقتل أول عنصر من الجيش الوطني السوري في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد من وصف نفسه بأنه “ثائر سوري من مهجري مدينة حلب” ويدعى فادي نصر والذي يكني نفسه “أبو عبادة الشامي” فجر السبت أن أحد عناصر الجيش الوطني السوري قتل في معارك طرابلس.

وقال الشامي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أحمد الملا هو أول عناصر الجيش الوطني السوري يقتل في طرابلس.

وأضاف الثائر السوري في تغرديته أيضًا أن الملا هو أحد أحد مهجري الغوطة الشرقية.

وكان أبو عبادة الشامي أكد في وقت سابق أن بيانات حكومة الوفاق الليبية التي نفت التسجيلات المرئية لعناصر من الجيش الوطني في ليبيا أكذب من بيانات الجيش الوطني الذي نفى تسيير أيًا من قواته إلى ليبيا.

وأوضح الشامي أن ٣٠٠ مرتزق من الجيش الوطني رحلوا إلى ليبيا منذ ٥ أيام بصحبة قائد فرقة السلطان مراد فهيم عيسى وقياديين من فرقة المعتصم وأبو عمشة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد وصول عدد من المرتزقة السوريين التابعين للجيش السوري الحر للمشاركة في صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة، الأمر الذي حاول المجلس الرئاسي نفيه.