المشري: ما صدر من نواب طبرق لا يساوي الحبر الذي كُتب به

المشري: ما صدر من نواب طبرق لا يساوي الحبر الذي كُتب به المشري:ما صدر عن النواب ببنغازي مخالف للوائح المنظمة لعمل البرلمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، القرارات الصادرة من مجلس النواب المُنعقد في طبرق، اليوم السبت، والتي من بينها رفض الاتفاق التركي، مع حكومة الوفاق، والتصويت على سحب الاعتراف بها.

المشري قال في بيان مُقتضب له “ما صدر عن عدد من أعضاء مجلس النواب ببنغازي لا يمثل إدارة مجلس النواب، لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان .

وتابع رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن هذه القرارات لا تساوي قيمة الحبر الذي كُتب به، ويعتبر رضوخًا للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب، حسب قوله.

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت خلال جلسة طارئة في بنغازي اليوم السبت، بالإجماع على رفض مذكرتي التفاهم، الموقعتان بين الحكومة التركية، وحكومة الوفاق.

وتضمنت الجلسة أيضًا التصويت على سحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وإحالة الموقعين على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.