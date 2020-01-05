اللجنة الأولمبية تختتم دورة للإعداد البدني في طرابلس
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أخبار ليبيا24
اختتمت السبت بمقر الأكاديمية الأولمبية الليبية في طرابلس دورة المعد البدني المستوى “B” التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بطرابلس.
وتأتي الدورة ضمن خطط اللجنة الأولمبية الليبية للاهتمام بتأهيل وتدريب العناصر الرياضية في عديد المجالات الرياضية.
وشهدت الدورة مشاركة 12 متدرب لديهم المستوى A في الإعداد البدني.
وحضر احتفالية ختام الدورة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية محسن السباعي والنائب الثاني علي صابر والأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي وأمين الصندوق باللجنة بدر الشريف إضافة إلى عواطف أبوشويشة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية والدكتورة حدهم العابد المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الليبية.