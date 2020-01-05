السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للتدخل التركي في ليبيا السعودية تعتبر التدخل التركي انتهاكًا دوليا وتقويضًا للجهود الرامية لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وأعربت المملكة العربية السعودية، عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبرت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التدخل التركي انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن ليبيا، وتقويضًا للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في 31 ديسمبر 2019.

وأكدت السعودية، أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديدًا للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة عربية، في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وكان البرلمان التركي قد صوت على قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا يوم الخميس الماضي، لدعم حكومة الوفاق الوطني بناء على طلب رسمي منها للحصول على دعم عسكري من تركيا لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.