الرياضات الجوية تعقد اجتماعًا لجمعيتها العمومية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الرياضات الجوية اجتماعها العادي أمس السبت في شركة الخليج بمدينة بنغازي.

وجاء الاجتماع بمشاركة الأندية الجوية من جميع أنحاء ليبيا والتي حرصت على المشاركة أو توكيل أندية مشاركة و شملت أندية : بنغازي ، المرج ، الزاوية ، جادو ، يفــرن ، الجـــفرة ، الزنتـــان .

اكد علي أحنيش رئيس اتحاد الرياضات الجوية ضرورة الاستمرار في الأنشطة الجوية رغم الظروف التي يمر بهـــا قطاع الرياضة وأهمها نقص الموارد وخاصة بالنسبة للرياضات المتخصصة.

واشار أحنيش إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الجهات المختلفة.

وكانت الجمعية قد ناقشت ميزانية العام الحالي و قررت تنظيم بطولة دولية الصيف القادم ، وكذلك خطط الاتحاد لتطوير اللعبة، كما ناقشت برامج التعاون الدولية وخاصة دول شمال المتوسط.