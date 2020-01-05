الرئاسي يدين قصف الكلية العسكرية بالهضبة ويعلن الحداد ثلاثة أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في طرابلس، معلنا الحداد ثلاثة أيام ترحمًا على أرواح القتلى.

وقال المجلس في بيان له صدر ليلة السبت: إن “الوطن خسر ثلة من شباب طلبة الكلية العسكرية نحسبهم عند الله شهداء، بعد أن طالتهم يدر الغدر والعدوان إثر القصف الإرهابي الذي استهدف الكلية من قبل الطيران الأجنبي الداعم لقوات القيادة العامة”.

وأوضح المجلس، أن “القصف يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات بالطيران الأجنبي التي استهدفت مطاري معيتيقة ومصراتة المدنيين ومقارًا حكومية، ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، تسبب في مئات الضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من الأسر”.

وتسأل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قائلا: “أين المجتمع الدولي ومجلس الأمن من كل هذه الانتهاكات والجرائم التي وصلت إلى شهرها العاشر”، وفق نص البيان.

وأضاف المجلس، أن “المعتدي المدجج بالأسلحة والمرتزقة يستهدف من هذه العمليات الإرهابية المتكررة زعزعة استقرار وأمن العاصمة لعله يتمكن من هدفه في اغتصاب السلطة دون اكتراث بحياة المدنيين”.

وأكد المجلس الرئاسي، أن الرد سيكون موجعًا في ميدان القتال، مشددا على محاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة للمعتدي التي تلطخت أيديها بدماء الليبيين، حسب قوله.

وختم المجلس بيانه متوعدا: “إننا واثقين من هزيمة العدوان الذي يمارس تخبطا واضحا، وعازمين على دحره والقضاء على أوهامه، وسيكون الرد قاسيا وسريعا”، على حد تعبيره.

يذكر أن مركز الطب الميداني والدعم، قد أعلن أن الحصيلة الأولية لضحايا قصف الكلية العسكرية بالهضبة مساء أمس السبت، قد بلغت 30 قتيلا وإصابة أكثر من 33 طالبا، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.