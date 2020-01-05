إجازة لأجل تناول شكولاطة..عسكري من مصراتة يصف السراج بـ “العميل”

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شن آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل هجومًا على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج واصفًا إياه بـ”العميل”.

وأضاف اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” مخاطبًا السراج بعد أن وضع صورة له متداولة على أنها في لندن :”إجازة لأجل تناول شكولاطة..ارجع يا ابن النخناء قبحك الله أنت ومن أعانك ياعميل وأعلن الحداد والاستنفار”.

وتابع المدعو فرج الذي ما انفك على تهديد مدن ترهونة وصرمان وصبراتة وبني وليد في أكثر من مناسبة :”العدو سخر جميع الإمكانيات والدول الإقليمية تهدد وأنت ماشي أجازة والبلاد في حالة حرب مستمرة”.

وذكر اخليل :”مقاتلين وأمراء كتائب ومحاور دق 24 ساعة بدون إجازة والقائد العام ووزير الدفاع – السراج – في إجازة مفتوحة معاش نبي نزيد نتكلم”٠

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وأكدوا أنه متواجد في العاصمة البريطامية لندن هو وعائلته لحضور احتفالات رأس السنة.

وقوبلت الصور بالفرض والاستنكار والاستهزاء في أحيانًا أخرى واصفين السراج بأنه ليس رجل المرحلة وأنه ترك البلاد في حالة حرب وذهب للتنزه ولقضاء عطلة عائلية في عاصمة الضباب.