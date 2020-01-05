أردوغان يعلن بدء توجه قوات تركية تدريجيًا إلى ليبيا أردوغان: إدانة السعودية لإرسال قوات تركيا لليبيا لا وزن لها

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء توجه قوات تركية إلى ليبيا “بشكل تدريجي”، في خطوة تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومُخالفا لموقف مجلس جامعة الدول العربية، الذي أكد دعمه الحلول السياسية والتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع برعاية من الأمم المتحدة في ديسمبر 2015.

وقال أردوغان، خلال مقابلة تليفزيونية مع محطتي سي إن إن ودي التركيتين، إن “جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي”، مشيرًا إلى إن تركيا سترسل أيضا أفرادا عسكريين كبارا.

وجاء هذا الإعلان الصريح من قبل أردوغان، بعد أن أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس قد ارتفع إلى نحو ألف مقاتل.

وحول إعلان المملكة العربية السعودية إدانتها لموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، قال أردوغان، “نحن غير مُنزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من يدين إدانتها”.

وقالت السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن تصديق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومُخالفا لموقف مجلس جامعة الدول العربية في 31 ديسمبر الماضي، الذي أكد دعمه الحلول السياسية والتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع برعاية من الأمم المتحدة في ديسمبر2015.

وصوّت البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، بالموافقة على مقترح أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى العاصمة طرابلس، في خطوة تواجه رفضًا محليًا ودوليًا واسعًا.